Coppa Italia Eccellenza, sono sette le qualificate ai quarti di finale

RISULTATI COPPA ITALIA ECCELLENZA - OTTAVI DI FINALE DI RITORNO

Brienza-Oraziana Venosa 1-0 (andata 1-0)

Castelluccio-Elettra Marconia 0-3 (andata 0-3)

Città dei Sassi Matera-Ferrandina 1-1 (andata 3-0)

Moliterno-Angelo Cristofaro Oppido 4-3 (andata 1-5)

Montescaglioso-Policoro 3-4 dcr (2-1 dopo i 90' - da regolamento si sarebbe dovuta chiudere dopo i 90' per la vittoria in casa del Policoro all'andata per 1-0)

Paternicum-Pomarico 0-1 (andata 1-1)

Real Senise-Rotonda 0-4 (andata 0-1)

Tricarico-Vultur domani ore 15.30

In grassetto le qualificate