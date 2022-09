Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo

Queste le decisioni adottate dal giudice sportivo Merone dopo le gare della seconda giornata del girone F di serie D. Fermati per un turno i cinque calciatori espulsi domenica scorsa. Pesanti multe per Team Nuova Florida e San Nicolò Notaresco.

Le decisioni:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.500,00 TEAM NUOVA FLORIDA 2005

Per avere al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rotto con un pugno un vetro dell'area spogliatoi, mettendo a rischio l'incolumità dei presenti e generando un clima di tensione tra le squadre. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati.

Euro 1.000,00 S.NICOLO NOTARESCO SRL

Per avere propri sostenitori in campo avverso, per l'intera durata della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo della Terna arbitrale.

Euro 200,00 VASTOGIRARDI

Per inosservanza dell'obbligo di presenza dell'ambulanza di soccorso ai bordi del campo.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

FERAZZOLI GIUSEPPE(VASTESE CALCIO 1902)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARDONI KARIM(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

ADORNI LORENZO(TOLENTINO 1919 SSDARL)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

LAURENZI FRANCESCO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

Per aver toccato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BADAN ANDREA(SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

MAIORANO GIUSEPPE(VASTESE CALCIO 1902)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

DONATANGELO MARCO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

RICCIO ANTONIO(FOOTBALL CLUB MATESE)

VISCARDI ANGELO(SAMBENEDETTESE SRL)

ALTOBELLI MATTIA(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

BIZZINI ALESSANDRO(ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

SERGES GIUSEPPE GABRIE(ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

ADAMO EDOARDOMARCO(APRILIA RACING CLUB SRL)

BIANCIARDI LORENZO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

LABONIA FRANCESCO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

ZANON DAMIANO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

D'ERRICO ARMANDO(CALCIO TERMOLI 1920)

FERRANTE CLAUDIO(CALCIO TERMOLI 1920)

HUTSOL MARYAN(CALCIO TERMOLI 1920)

PALUMBO LUIGI(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

DE ANGELIS DURANTE ROBERTO(CYNTHIALBALONGA)

FORGIONE COSIMO(CYNTHIALBALONGA)

CARNEVALE ALESSANDRO(FOOTBALL CLUB MATESE)

SACKO M PALY(FOOTBALL CLUB MATESE)

DOMIZI JACOPO(PINETO CALCIO)

TESTA ANDREA(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

FERRANTE FABRIZIO(ROMA CITY FC)

RICCI LUDOVICO(ROMA CITY FC)

BRUNO ALESSANDRO(SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

GELSI ALESSANDRO(SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

SHIBA KLEJVIS(SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

BIANCHINO NICOLO(SAMBENEDETTESE SRL)

FELIZ RABACAL RUBEN A.(SAMBENEDETTESE SRL)

CAPPARELLA RICCARDO(TEAM NUOVA FLORIDA 2005)

SPINA RAFFAELE(TEAM NUOVA FLORIDA 2005)

GORI NICOLA(TOLENTINO 1919 SSDARL)

SALVATELLI DANIELE(TOLENTINO 1919 SSDARL)

VITIELLO DOMENICO(TOLENTINO 1919 SSDARL)

SADEK YOUSSEF(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

GRESELIN SIMONE(VASTESE CALCIO 1902)

GARGIULO GIUSEPPE(VASTOGIRARDI)

MAIONE ALFREDO(VASTOGIRARDI)

SERGIO GIORGIO(VASTOGIRARDI)