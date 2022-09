Il Potenza la riprende ancora al 95' con Matino E' 1-1 con la Gelbison

Si salva per la seconda volta in tre giorni il Potenza. Ancora un pareggio acciuffato al 95' a Pagani contro la Gelbison. Questa volta è Matino a ribattere in rete dopo un tiro ribattuto a Schimmenti su cross di Polito. La rete del difensore oscura il rigore sbagliato da Caturano l 92' che poteva costare il ko. La Gelbison si era portata in vantaggio al 27' con De Sena e dal 78' era rimasta in dieci per l'espulsione di Graziani.