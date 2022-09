Benevento. Caserta: "La squadra sta bene, diversi dubbi di formazione"

Il tecnico del Benevento, mister Fabio Caserta, ha risposto alle domande dei media alla vigilia della trasferta dei giallorossi sul campo del Brescia. Queste le parole dell'allenatore giallorosso dalla sala stampa del "Vigorito":

"Leverbe sta meglio e si è inserito con i compagni, manca del ritmo partita. La squadra è consapevole di aver fatto una buona partita col Cagliari e non ha meritato di perdere. Dobbiamo continuare a crescere partita dopo partita.

Letizia si è allenato con la squadra e sta bene; Schiattarella sta recuperando la condizione fisica e migliora di giorno in giorno: è un calciatore che qualitativamente può dare tanto alla squadra. El Kaouakibi non sarà della gara perché ha avuto un problema al ginocchio e la febbre e quindi non lo rischiamo.

Kubica è un calciatore giovane con struttura fisica importante e, quindi, ha bisogno di tempo per crescere e adattarsi al nostro calcio.

I problemi di manovra si hanno quando non si creano occasioni: noi le creiamo ma non riusciamo a sfruttarle. Anche lo scorso anno abbiamo attraversato momenti negativi dal punto di vista realizzativo e poi siamo stati, alla fine, tra i migliori attacchi del torneo.

Non mi preoccupa aver perso due partite in casa perché il campionato è lungo. Dobbiamo cercare di vincerne il più possibile ma non sono preoccupato perché siamo in crescita. Inoltre, non c'è una squadra ammazza-campionato perché tutte stanno trovando difficoltà.

Non penso alla sosta ma alla partita di domani. Ciano e Simy stanno al 60% della condizione: hanno bisogno di tempo per raggiungere il top. Il ritmo partita te lo dà solo la partita, cercherò di inserirli gradualmente. Il rischio è, in caso di forzature, di perderli per infortunio.

Il 3-5-2 ti permette di sfruttare meglio le fasce e mettere i cross per le punte: li abbiamo capitalizzati poco. Il lavoro serve a migliorare la capitalizzazione. Non era facile ottenere tanto da un nuovo assetto in così poco tempo: la squadra sta lavorando bene in tal senso.

Il Brescia lo conosciamo: è squadra strutturata che in casa gioca molto bene anche sulle seconde palle. Al di là dell'avversario, l'agonismo deve essere alto. Noi abbiamo le qualità per vincere questa partita.

Farias è rientrato da poco col gruppo e si allena da poco con la squadra ma, come tutti gli altri, è pronto a dare il suo contributo anche se non è ancora al 100%. Le sue qualità nell'uno contro uno sono elevate e potrà darci una grande mano, lui come Ciano.

Di ballottaggi ce ne sono più di uno perché ho una rosa competitiva in tutti i reparti e i calciatori mi mettono in difficoltà nelle scelte. Ci saranno novità perché ho bisogno di gente fresca ma continuo a dire che la differenza non la fa solo chi sta in campo ma anche, e soprattutto, chi subentra".