Al Social Football Summit 2022 Lega B presenta B FUTURE

La Lega B al Social Football Summit, una presenza di rilievo che porta un grande valore all’evento che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma il 27 e 28 Settembre.

Lega B organizzerà B Future, una serie di momenti importanti di formazione per gli addetti marketing e comunicazione dei 20 club associati, ma anche di confronto sulla crescita e sullo sviluppo del sistema calcio “Italia” con gli addetti ai lavori presenti. Gli eventi si svolgeranno all’interno del Social Football Summit, giunto alla V edizione e dedicato alla Football Industry.

Un’occasione di crescita per le società della Serie BKT che avranno la possibilità di confrontarsi negli ambiti della comunicazione sociale e del digital marketing con i massimi esperti a livello nazionale.

Inoltre, grazie alla partnership fra il Social Football Summit e la Lega Serie B, le associate potranno assistere ai diversi panel che comporranno il programma delle due giornate con diverse opportunità di conoscenza e di contatti con le realtà più innovative della Football Industry.

“La formazione è un ambito sul quale la Lega B pone molta attenzione perché significa aggiornamento e crescita per chi lavora nelle nostre società - spiega il Presidente della LNPB Mauro Balata -. Farlo con i migliori esperti del social marketing, delle nuove tecnologie e dei media tradizionali, ambito quest’ultimo che rimane centrale e attuale nella produzione di contenuti, assume una prospettiva stimolante. Pensiamo – conclude Balata – che offrire un parterre di interventi qualificato all’interno di uno dei summit sul calcio più prestigiosi sia un modo per generare percorsi di crescita ulteriori e un arricchimento di competenze e professionalità. Un’ulteriore opportunità a disposizione dei nostri club”.

“La presenza della Lega B al Summit per noi è fondamentale, in questi ultimi anni la Lega B e i suoi vertici hanno creato una competizione di grande successo. Sostenibilità, Sociale, internazionalizzazione e attenzione ai giovani sono stati i driver fondanti delle loro strategie con dei risultati visibili a tutti. - afferma Gianfilippo Valentini Founder di Social Football Summit - Siamo orgogliosi di avere siglato questa partnership e soprattutto di avere tutte le 20 squadre presenti al nostro evento. Ringrazio il Presidente Balata per la sua disponibilità e per il lavoro che sta portando avanti su tematiche molto care al Summit.

Patrocinato da Sport e Salute, Regione Lazio, Roma Capitale, il #SFS22 avrà la possibilità di contare sulla presenza e i contributi autorevoli di molti stakeholder del mondo del calcio e dell’innovazione.

La manifestazione aprirà i cancelli alle ore 9:00 del 27 settembre per concludersi nel pomeriggio del 28 Settembre 2022. Per partecipare al Social Football Summit 2022 è possibile effettuare l’iscrizione gratuita sul sito www.socialfootballsummit.com.