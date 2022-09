Gladiator 1924. Firmano un difensore ed un esterno classe 2002

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. comunica di aver perfezionato gli ingaggi di Savino Orazzo e Antonio Mozzillo. Il ds Gaetano Romano, in queste ultime ore di calcio mercato, sistema altre due caselle nello scacchiere di mister Teore Grimaldi.

- Savino Orazzo è un difensore centrale classe 2002. Ha iniziato nelle giovanili del Cannara, poi Sangiustese, Potenza e Città di Castello all’inizio di questa stagione. “Sono davvero contento di poter far parte di questo gruppo – ha dichiarato - e ringrazio la dirigenza per aver creduto in me”.

- Antonio Mozzillo è un esterno d’attacco, classe 2002, che può giocare su entrambe le fasce. Ha giocato nelle giovanili di Casertana, Avellino, Savoia e Gladiator. Poi il debutto in Eccellenza con il Campobasso1919 lo scorso anno segnando cinque gol. “Darò tutto per questa maglia – ha detto – e sono anche molto emozionato di poter giocare in una piazza così importante”.

