Benevento. Paleari: "Perdere così fa ancora più male"

Il portiere del Benevento, Alberto Paleari, ha così commentato la sconfitta subita sul campo del Brescia, capolista della Serie B:

"Siamo molto amareggiati perché perdere così fa male. Ci resta dentro tanta rabbia. Sapevamo che il Brescia è in forma ma non meritavamo di perdere. Nel primo tempo abbiamo anche creato un paio di occasioni ma è andata così. Bianchi è stato bravo a staccarsi dai difensori e a piazzarla sul primo palo. Mi spiace non averla presa.

Sapevamo quello che dovevamo fare, abbiamo costruito bene dal basso mettendo in campo quanto provato in allenamento. Io non visto difficoltà a stare dietro agli avversari come prova una scatto di Acampora nel finale. Rivedremo gli errori e proveremo a correggerli".