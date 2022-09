Benevento. Caserta: "Io in discussione? Su questo decide la società"

L'allenatore del Benevento, Fabio Caserta, ha commentato nel post-gara, la sconfitta dei giallorossi sul campo della capolista Brescia. Queste le parole del tecnico della Strega:

"Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni che, però, non abbiamo sfruttato. Nella ripresa loro hanno avuto più palleggio ma non abbiamo subito nulla. Era una partita da pareggio. Fa male moralmente ma il calcio è anche questo: le due sconfitte non le abbiamo meritate. In campo c'erano tanti calciatori che non giocavano da molto come Schiattarella, Simy e Leverbe che, però, hanno dato il massimo. Leverbe l'ho messo centrale perché è più bravo tecnicamente nella costruzione dal basso.

Sinceramente sono stanco di sentire parlare del fatto che io sia in discussione. Queste valutazioni le fa il presidente. Io penso a lavorare per centrare l'obiettivo che ci siamo prefissati. Abbiamo rivoluzionato rosa e modulo e abbiamo vinto due partite prima di perderne due immeritatamente. Parliamo di campo.

Non abbiamo fatto passi indietro ma non possiamo creare sempre tante palle gol. Il Brescia è in ottima condizione e noi abbiamo giocato a viso aperto. Non rimprovero nulla ai ragazzi ma nelle ultime due ci è andato tutto male. Il Brescia non ha fatto più di noi: purtroppo, nonostante due buone prestazioni, non abbiamo raccolto punti.

La sosta arriva al momento giusto perché così i nuovi potranno ritrovare la forma migliore e potremo averli al meglio con l'Ascoli. Dovremo risollevarci mentalmente pensando a quanto fatto e non al risultato. La classifica non la guardo perché con due sconfitte ci si abbatte e si scende, con due vittorie ci si esalta e si recuperano posizioni. Dalla prima giornata ci sono stati miglioramenti ma ora dobbiamo lavorare".