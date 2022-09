Novara-Virtus Verona, Cevoli ne convoca 24

Sono 24 i giocatori convocati da mister Cevoli per il match odierno tra Novara e Virtus Verona valevole per la quinta giornata del girone A di Serie C.

Non ci sarà Gonzalez negli azzurri fermo per un turno di squalifica dopo l'espulsione rimediata contro la Triestina, resto della rosa praticamente tutto a disposizione.

Portieri: Desjardins, Pissardo, Menegaldo.

Difensori: Amoabeng, Benalouane, Bertoncini, Bonaccorsi, Carillo, Ciancio, Goncalves, Khailoti, Urso.

Centrocampisti: Calcagni, Di Munno, Marginean, Masini, Peli, Ranieri, Rocca.

Attaccanti: Bortolussi, Buric, Diop, Galuppini, Tavernelli.