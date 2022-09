Serie C girone A, tre squadre in vetta

Nessuna formazione a punteggio pieno e tre squadre al comando dopo il terzo turno del girone A di Serie C, si ferma il Novara che non va oltre l'uno a uno tra le mura amiche contro la Triestina, un match in salita per gli azzurri in svantaggio dopo due minuti e che sono arrivati al pari solo ad una decina di minuti dal termine grazie a Carillo.

Al primo posto anche il Pordenone che passa due a zero in casa della Virtus Verona, completa il terzetto la Pro Patria che con la doppietta di Castelli e il gol di Piu regola senza problemi un Mantova ancora a quota zero.

Due i pareggi di giornata, oltre a Novara-Triestina finisce uno a uno Pro Vercelli-Renate, a Malotti risponde Mustacchio; ben cinque le vittorie fuori casa, bel successo del Padova per due a uno contro la Juve U23, un gol di Antoniazzi in pieno recupero permette all'Arzignano di superare la Pro Sesto, tre punti anche per la Feralpi a Piacenza e per il Sangiuliano che nell'incontro più divertente di giornata vince tre a due a Trento.

Nell'ultimo incontro di giornata tre punti per la Pergolettese che supera due a zero l'Albinoleffe con i gol di Abiuso e Vitalucci.

Risultati e classifica di giornata