Potenza-Foggia: le formazioni ufficiali

Tra poco in campo allo stadio "Alfredo Viviani" le formazioni di Potenza e Foggia, nel match valevole per la 4a giornata del girone C del campionato di Lega Pro.

Padroni di casa alla ricerca del primo acuto stagionale dopo tre pareggi consecutivi, Foggia a caccia invece di conferme dopo la vittoria interna con la Virtus Francavilla che ha posto fine alla serie di due sconfitte consecutive.

I due allenatori hanno sciolto le riserve. Questi i ventidue protagonisti che scenderanno in campo:

POTENZA: Gasparini, Rillo, Gyamfi, Matino, Del Pinto, Caturano, Del Sole, Di Grazia, Steffè, Talia, Girasole. A disposizione: Alastra, Celesia, Emmausso, Sandri, Armini, Riccardi, Polito, Legittimo, Belloni, Laaribi, Logoluso, Verrengia, Schimmenti, Volpe. Allenatore: Sebastiano Siviglia.

FOGGIA: Nobile, Malomo, Di Pasquale, Schenetti, Chierico, Ogunseye, Leo, Frigerio, Costa, Nicolao, Odjer. A disposizione: Dalmasso, Garattoni, Peralta, D'Ursi, Papazov, Rotoli, Sciacca, Di Noia, Peschetola, Iacoponi, Vuthaj, Tonin. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Potrete seguire dalle 17.30 gli aggiornamenti in diretta testuale sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/potenza-foggia/395511.html