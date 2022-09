Nella quarta giornata di Serie C girone C il Potenza non va oltre il quarto pareggio di fila, mentre il Picerno viene battuto di misura in casa. Al Viviani succede tutto nei primi 14': la formazione di Siviglia passa in vantaggio con Caturano al 5' e poi il Foggia impatta con Schenetti. La Turris espugna il Curcio e porta via i tre punti con il gol partita di Maniero al 47'.