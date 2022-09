Benevento. Caserta verso l’esonero, contattato già il suo successore

Il Benevento visto venerdì sera contro il Brescia non dà ampi margini di ottimismo. In realtà neanche prima ma qualche punto racimolato per strada aveva mantenuto saldo Fabio Caserta al timone. Se il pareggio di Genova e la precedente sconfitta casalinga contro il Cosenza avevano seriamente messo a rischio la panchina del tecnico calabrese, con la chiamata alle armi di Daniele De Rossi, i successivi sei punti messi a referto contro Frosinone e Venezia sembravano aver riportato il sereno su tutto lo staff tecnico giallorosso. La sconfitta interna con il Cagliari, invece, pur preventivabile visto lo spessore dell'avversario, hanno di nuovo gettato sconforto nell'ambiente per le modalità con le quali è arrivata: avversari in 10 uomini e superiorità numerica mai realmente sfruttata; anzi, l'undici di Caserta ha incassato addirittura il raddoppio. Quella di tre giorni fa, poi, è stata l'ennesima prova di una squadra senza idee, senza coraggio e con molta paura di essere preda dell'avversario.

In ragione della disfatta del Rigamonti, l'avventura di Caserta sotto la Dormiente sembra veramente ai titoli di coda. La dirigenza, infatti, è già in contatto con alcuni profili che possono occupare il suo posto sulla panchina del "Vigorito". L'annuncio dell'esonero potrebbe arrivare già oggi tra il pomeriggio e la prima serata. L'erede designato da Pasquale Foggia pare essere Fabio Cannavaro che, dopo le sue esperienze in Cina, sembra essere intenzionato a mettersi in gioco, per la prima volta da tecnico, in Italia. Nel caso in cui la trattativa dovesse sbloccarsi da domani il campione del mondo 2006 potrebbe già dirigere il suo primo allenamento all'"Imbriani".

Altre piste percorribili, vista l'attuale disponibilità, sono quelle che porterebbero ad Andreazzoli, Semplici e Iachini ma, a quanto pare, al dirigenza giallorossa sarebbe pronta a scommettere di nuovo su un debuttante in cadetteria.