Triestina-Pro Vercelli 1-1, Di Gennaro beffa la Pro

La migliore Pro Vercelli di questo scorcio di inizio stagione torna a casa con un punto amaro da Trieste, la formazione di Paci spreca tanto e viene raggiunta ad un minuto dal termine da Di Gennaro. Ora per la Pro il sentito derby contro il Novara sabato prossimo al Piola vercellese.

La cronaca Inizio di match equilibrato, all'11' viene annullata una rete ai padroni di casa per fuorigioco di Paganini, al 13' Ganz spreca una grande occasione per i friulani calciando addosso a Valentini, al 22' si vede la Pro Vercelli, cross di Mustacchio per Arrighini che impegna Pisseri in corner. Finale di tempo di marca piemontese, al 37' Pisseri dice ancora no ad Arrighini, al 43' cross di Mustacchio per Saco che da buona posizione non inquadra la porta.

La ripresa parte con la terza occasione per Arrighini e il terzo intervento decisivo sull'ex Cittadella di Pisseri; al 67' è la Triestina a sfiorare l'uno a zero, cross di Furlan per Paganini che lasciato solo dalla difesa ospite calcia incredibilmente alto. Al 79' la Pro Vercelli passa in vantaggio, cross di Calvano, sponda di Saco e Della Morte appena entrato in campo non sbaglia, uno a zero per i piemontesi; ad un minuto dal novantesimo il pareggio della Triestina, Pezzella per Di Gennaro che permette ai suoi di portare a casa un punto prezioso.