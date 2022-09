Serie C girone A, comanda il Pordenone

Difficile dirlo dopo quattro giornate ma il girone A di Serie C ha forse già trovato la sua favorita, il Pordenone passa uno a zero sul campo del Sangiuliano con un gol di Pinato e si porta da solo in testa alla classifica, da sottolineare che i friulani non sono a punteggio pieno solo perchè nel secondo turno sono stati raggiunti a tempo scaduto dalla Juve U23.

Una coppia al secondo posto, la Feralpi che supera di misura tra le mura amiche la Pergolettese e il Padova che con un netto tre a zero infligge la prima sconfitta alla Pro Patria, Liguori (doppietta) e Vlasic i marcatori.

Non va oltre lo zero a zero il Novara al "Piola" contro la Virtus Verona, due punti in due partite casalinghe sono un bottino misero per la squadra che aveva rubato l'occhio nei primi due turni; assieme agli azzurri al quarto posto c'è la sorpresa Arzignano, il tre a zero al Piacenza certifica la crisi degli emiliani.

Tre i pareggi di giornata, rimpianti per la Pro Vercelli che spreca tanto a Trieste e viene raggiunta al novantesimo da Di Gennaro, non trova la vittoria fuori casa il Vicenza che deve rimontare il gol di Manconi sul terreno dell'Albinoleffe.

Si sblocca il Mantova che batte due a uno il Trento, bene anche il Renate che centra la seconda vittoria stagionale ai danni della Juve U23, nell'ultimo match di giornata sorprende il blitz esterno della Pro Sesto sul campo del Lecco, Suagher e Bianco i marcatori.

Risultati e classifica di giornata