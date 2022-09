Benevento. Da un Fabio all'altro: attesa oggi la firma di Cannavaro

Sarà, dunque, Fabio Cannavaro il successore di Fabio Caserta sulla panchina del Benevento. Come riportato da Sky, i colloqui avuti nella tarda serata di ieri dalla società giallorossa con il tecnico napoletano sono andati a buon fine e, nella giornata di oggi, dovrebbero esserci le firme di rito.

Cannavaro, 49 anni, sarà alla sua prima esperienza su una panchina italiana; in precedenza ha vestito i panni del vice-allenatore al Al-Ahli (UAE) nella stagione 2013/14; poi il trasferimento in Cina al GZ Evergrande nel '14/'15; di nuovo negli Emirati con Al-Nassr FC nel 2015/16; ancora Cina con TJ Quanjian (2016/17) e GZ Evergrande (dal 2017 al 2021) con una breve parentesi anche come allenatore "ad interim" della nazionale cinese per circa due mesi.

Uomo di carattere e grande grinta da giocatore, Cannavaro parrebbe essere l'uomo giusto per risollevare le sorti di un Benevento abulico a causa anche della mancanza di stimoli da parte di un allenatore, Fabio Caserta, che ha dimostrato di non essere all'altezza di sedere su una panchina di una squadra che voglia puntare ai vertici del campionato cadetto.