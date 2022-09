Sabato scorso Antonio Nocerino ospite del Potenza Club Spinoso

Insieme ai tifosi sul territorio, perché la passione per il leone rampante non conosce confini. Sabato, serata di festa organizzata dal Potenza Club Spinoso in occasione del nuovo tesseramento che ha raggiunto circa 200 adesioni. Nel centro della Val d’Agri, ospite d’eccezione l’allenatore della Primavera e Coordinatore della Metodologia del Settore Giovanile, Antonio Nocerino.

Nell’occasione, il presidente del locale club, Rocco Fronzaroli, ha salutato mister Nocerino ed il Team Manager della Primavera, Domenico Normanno. Presentate le iniziative per l’annata 2022/23, tra le altre, l’avvio di una scuola calcio sotto la direzione di Antonio De Filippo, avente lo scopo di valorizzare i talenti locali ed alimentare sempre di più l’appartenenza al mondo rossoblù. Foto di rito e tanta emozione per l’intera comunità, da anni vicina alle sorti calcistiche potentine, nonché modello di crescita secondo sani valori di vita come nello sport.

L’iniziativa si è tenuta in collaborazione con il gruppo di tifosi Cuori da Leone.

Ufficio Stampa Potenza Calcio