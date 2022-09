Serie D girone A, vola la Sanremese

Terza giornata e terza vittoria della Sanremese nel girone A di Serie D, i Liguri sembrano inarrestabili e passano anche sul campo del Legnano per due a uno mantenendosi a punteggio pieno in testa a quota nove.

Una coppia all'inseguimento quella formata da Asti e Vado, i piemontesi vincono due a uno sul campo della Fezzanese, il Vado batte due a zero il Pontdonnaz.Buon inizio di torneo per le due formazioni divise dalla Cremosina, il Gozzano supera agevolmente il Chisola e continua a rimpiangere il quarto d'ora di black-out nella prima giornata contro il Pinerolo, rimane imbattuto il Borgosesia che con un gol di Donadio vince a Chieri.

Solo un pareggio in questa giornata quello nell'anticipo tra Stresa e Derthona, per gli ospiti terzo pareggio di fila; ben cinque i successi esterni, a sorpresa si sblocca la Castanese sul campo del Bra, decide Braidich, successo fuori casa anche per la Castellanzese che vince due a uno a Genova contro il Ligorna.

Prima vittoria stagionale del Casale che si aggiudica il derby piemontese contro il Fossano, nell'ultimo incontro di giornata bel tre a uno del Sestri Levante sul Pinerolo.

