Benevento. Ufficiale: Cannavaro è il nuovo allenatore dei giallorossi

Il Benevento ha reso ufficiale l'ingaggio di Fabio Cannavaro come nuovo allenatore. La presentazione ufficiale avverrà domani pomeriggio nella cornice di Palazzo Paolo V, nel centro del capoluogo sannita.

Cannavaro porta con se il suo staff composto dal fratello Paolo, con il ruolo di vice, da Ciccio Troise, come collaboratore tecnico, da Patrizio Cotugno, come preparatore dei portieri, e da Jordi Garcia, come preparatore atletico. Il nuovo staff tecnico ha avuto un primo contatto stamattina con le strutture giallorosse e poi, nel pomeriggio, dirigerà il primo allenamento.

Foto: sito ufficiale Benevento Calcio.