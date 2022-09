Picerno, ultimo colpo del dg Greco: preso l'attaccante Abou Diop

Abou Diop é un nuovo attaccante del Picerno. Classe ’93, nato a Dakar, nella sua carriera ha collezionato circa 230 presenze con una cinquantina di reti messe a segno. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Torino, con i cui colori ha 4 presenze in serie A, ha indossato le maglie di Juve Stabia, Crotone e Ternana, in B, poi quelle di Matera, Lecce, Viterbese, Ternana e Vis Pesaro in serie C. É l'ultimo colpo del dg Greco.