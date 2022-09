Potenza-Crotone, è iniziata la prevendita dei biglietti per sabato

Sabato alle ore 20.30 presso lo stadio Alfredo Viviani è in programma Potenza–Crotone, gara valevole per la 5^ giornata del campionato di Serie C.

I biglietti sono già disponibili dalla giornata odierna presso i punti vendita autorizzati della città di Potenza e online attraverso la sezione Biglietti sul sito www.potenzacalcio.eu (circuito Go2).

Prezzi Biglietti *

Settore / Tipo di Biglietto / Prezzo

Curva Ovest: Intero € 13,00, Ridotto** € 10,00, Under 12 € 6,00, Under 7 € 1,00

Distinti: Intero € 17,00, Ridotto** € 14,00, Under 12 € 8,00, Under 7 € 1,00

Tribuna Laterale Scoperta: Intero € 20,00, Ridotto** € 16,00, Under 12 € 10,00, Under 7 € 3,00

Tribuna Laterale: Intero € 28,00, Ridotto** € 22,00, Under 12 € 14,00, Under 7 € 5,00

Tribuna Centrale: Intero € 40,00, Ridotto** € 30,00, Under 12 € 20,00, Under 7 € 10,00

Curva Ospiti (500 posti): Intero € 13,00, Ridotto** € 10,00, Under 12 € 6,00

(* Al prezzo del biglietto va aggiunto il diritto di prevendita) (** La società ha previsto agevolazioni per “Donne”, “Under 18”, “Under 12”, “Over 65” e “Invalidi dal 50% al 99%).

Attenzione per gli Under 7: si precisa che l’acquisto del biglietto da diritto al posto a sede assegnato. I posti potrebbero avere disponibilità limitata. La vendita per questa categoria esclude diritto di prevendita e avverrà nella giornata di SABATO dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 17 presso il botteghino in Viale Marconi dello stadio A. Viviani.