Scelto il fischietto di Pro Vercelli-Novara

Sarà il signor Francesco Carrione della sezione di Castellamare di Stabia a dirigere la sfida valevole per la quinta giornata del girone A di Serie C tra Pro Vercelli e Novara.

Sarà la quarta volta che Carrione dirige la Pro, due vittorie (Albissola nel 2018-2019 e Juventus U23 nei play-off del 2020-2021) e un pareggio (Renate 2018-2019) i precedenti con le bianche casacche.

Un precedente non positivo per gli azzurri, nel pareggio contro la Juve U23 nel novembre 2020 tante contestazioni da parte del Novara per i due rigori assegnati ai bianconeri e l'espulsione di Panico.