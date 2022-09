Potenza, Claudio Borneo è il nuovo psicologo dello sport

Il dott. Claudio Borneo è il nuovo Psicologo dello Sport del Potenza. Laureato in Scienze Riabilitative, Osteopata e Psicologo, il dott. Borneo è nato il 14/03/1971 a Scherzingen (Svizzera) ma è lucano doc di San Chirico Raparo. In carriera ha maturato molteplici esperienze formative e lavorative in Italia e all’estero. Negli ultimi anni, dopo l’attività da Mental Coach presso alcune scuole calcio del settore giovanile, ha approfondito i propri studi sulla Psicologia dello Sport, dimostrando la pluralità di competenze che metterà a disposizione in questo importante ruolo. Insieme all’allenatore Siviglia e lo staff tecnico accompagnerà gli atleti nel percorso di preparazione e miglioramento della performance sportiva. “Sono orgoglioso di iniziare questa nuova esperienza – dichiara Borneo. E’ un ruolo strategico per la crescita professionale e personale degli atleti e dell’intera squadra in sinergia con lo staff tecnico. L’augurio è di un lavoro importante che concorra in modo decisivo al processo motivazionale e di crescita del Potenza Calcio.”

Di seguito la lista dei convocati per la gara Potenza – Crotone: 5^ giornata campionato di Lega Pro Serie C, sabato 24 settembre alle ore 20.30 presso lo stadio Alfredo Viviani:

PORTIERI

46 Alastra Fabrizio – 1 Gasparini Manuel

DIFENSORI

13 Armini Nicolò – 51 Girasole Domenico – 4 Gyamfi Bright – 18 Legittimo Matteo – 5 Matino Emmanuele – 17 Polito Vincenzo – 2 Rillo Francesco

CENTROCAMPISTI

6 Del Pinto Lorenzo – 20 Laaribi Mohamed – 23 Logoluso Gaetano – 14 Riccardi Pasquale – 8 Sandri Mattia – 30 Steffè Demetrio – 38 Talia Angelo – 26 Verrengia Bruno

ATTACCANTI

19 Belloni Nicolas – 9 Caturano Salvatore – 11 Di Grazia Francesco – 10 Del Sole Ferdinando – 7 Emmausso Michele – 32 Masella Davide – 70 Schimmenti Emanuele – 77 Volpe Giovanni