Serie C, Potenza e Picerno pareggiano con lo stesso risultato: 1-1

Nella quinta giornata di Serie C girone C sia Picerno che Potenza pareggiano con lo stesso risultato. I melandrini vanno sotto ad Andria con Urso che apre le marcature per la Fidelis, ma Golfo permette di impattare a fine primo tempo. La squadra del capoluogo di regione é l'unica che ha pareggiato tutte le partite sinora. La formazione di Siviglia subisce lo svantaggio del Crotone con Gomez alla mezzora, ma a tre minuti dalla fine acciuffa il pari con Emmausso.