Il Potenza aderisce ai magazzini sociali con un protocollo d'intesa

Proseguono le iniziative di hospitality rivolte al welfare territoriale. Il Potenza, attraverso l’Amministratore Delegato, Nicola Macchia, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione Io Potentino Onlus per il recupero del cibo non somministrato presso i punti ristoro e l’area ospitalità dello stadio Alfredo Viviani. Nei prossimi 24 mesi, quanto raccolto a margine degli eventi sportivi, verrà consegnato alla rete solidale di Magazzini Sociali: progetto di solidarietà circolare che coinvolte 26 partner e oltre 6500 persone dell’hinterland potentino. In occasione della gara Potenza–Crotone, l’accordo è stato presentato ai tifosi con intervento di Valentina Loponte, direttrice di Magazzini Sociali. A centrocampo, il presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, ha poi consegnato simbolicamente la nuova sciarpa ufficiale rossoblù. L’accordo – è emerso – si estende anche agli sponsor della società e rientra negli obiettivi dell’Agenda 2030. A darne evidenza anche la Lega Pro con plauso del presidente Francesco Ghirelli.

Ufficio Stampa Potenza Calcio