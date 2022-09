Serie C girone A, Padova e Feralpi comandano

Turno decisamente interessante il quinto del girone A di Serie C che ha visto la disputa di sole nove gare, rinviata per gli impegni con le nazionali Vicenza-Juve U23.

Una coppia in testa, il Padova che con una rete di Vasic espugna Pordenone nel big match di giornata e la Feralpi che non senza soffrire passa a Verona, i padroni di casa sbagliano anche un calcio di rigore.

Al terzo posto in solitario il Novara, gli azzurri vincono il sentito derby con la Pro Vercelli in rimonta, all'iniziale rete di Della Morte rispondono l'eterno Gonzalez e Galuppini; quattro i pareggi di giornata tutti con gol, l'Arzignano mantiene l'imbattibilità in casa della Pergolettese, il Piacenza spreca due gol di vantaggio contro un Albinoleffe che deve ringraziare la doppietta di Cocco, nel giro di pochi minuti si decidono Trento-Triestina e Pro Patria-Renate entrambe finite con il punteggio di uno a uno.

Negli ultimi due incontri di giornata torna alla vittoria il Lecco dopo due sconfitte di fila, eloquente il tre a zero rifilato al Mantova; blitz del Sangiuliano che passa sul terreno della Pro Sesto, il due a uno finale consente alla matricola di agguantare un ottimo quinto posto in classifica.

Risultati e classifica di giornata