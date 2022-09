Coppa Eccellenza e Promozione, sorteggiati accoppiamenti dei quarti

Si sono tenuti stamani, presso la sede del CR Lnd Basilicata in via Mallett,1 a Potenza, i sorteggi per del secondo turno di coppa Italia regionale di Eccellenza e di Promozione.

Di seguito gli accoppiamenti di ECCELLENZA (andata 12/10/22; ritorno 26/10/22):

Policoro-Brienza; Elettra Marconia-Pomarico; Città dei Sassi- Angelo Cristofaro Oppido; Tricarico Pozzo di Sicar-Rotonda calcio.

Di seguito gli accoppiamenti di PROMOZIONE (andata 12/10/22; ritorno 26/10/22):

Calcio San Cataldo-Viribus Potenza; Santarcangiolese-Maratea; Pescopagano 1926 Cittadella 2010;Viggiano-Scanzano.