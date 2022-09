Potenza, chiusa la campagna abbonamenti con 850 sostenitori

Il Potenza ha comunicato la chiusura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva di Serie C 2022/23, la quale ha totalizzato 850 sostenitori (settori Curva Ovest, Distinti, Tribuna Laterale, Tribuna Laterale Scoperta, Tribuna Centrale e Tribuna Sostenitori). “Ringraziamo quanti hanno già creduto nei programmi rossoblù – dichiarano il Presidente e l’Amministratore Delegato del club, rispettivamente Donato e Nicola Macchia. Siamo al servizio del leone rampante, certi di un sostegno sempre crescente al progetto ‘Casa Potenza’.

L'Avellino ha reso note le modalità di prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello Stadio “Partenio – A. Lombardi” per la 5^ gara di campionato di Serie C tra Avellino e Potenza: sabato 1 ottobre alle ore 17.30.

PREZZO E ACQUISTO

Disponibili tagliandi, al prezzo di euro 10.00 + diritto di prevendita, online e presso i punti vendita del circuito TicketOne. Le vendite saranno fino alle ore 19 di venerdì 30 settembre.

La capienza del settore ospiti è di 500 posti.

INFO ACCESSO

Come previsto dal protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno, Federazioni e Leghe, sulla base della Determina n.29 del 23 agosto 2017 e della Circolare n.555/ONMS del 4 agosto 2017, i tifosi ospiti non necessiteranno di carte di fidelizzazione per l’accesso allo stadio.

Si ricorda che è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altri materiali senza preventiva autorizzazione.

Si invitano tutti i tifosi, nel rispetto delle normative vigenti, a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e a presentarsi all’ingresso con congruo anticipo.

Ufficio Stampa Potenza Calcio