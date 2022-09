SERIE D/H: Cavese batte Puteolana. Tris Afragolese, flop Nocerina

La Cavese batte a domicilio la Puteolana: i metelliani calano il tris e ritrovano la vittoria. Dopo un buon avvio dei granata la gara viene sbloccata da Aliperta che segna su una punizione a due in area di rigore. In apertura di ripresa arriva il raddoppio con un tiro al volo di Munoz; poco dopo arriva anche il tris firmato da Banegas per il definitio 0-3.

Cade in casa la Nocerina che viene sconfitta a sorpesa dal Lavello che ottiene i suoi primi punti in campionato: al San Francesco decide il gol di Bruno.

Netto successo dell'Afragolese che si impone sul Martina grazie al suo leader e goleador: Longo mette a segno una splendida tripletta.

RISULTATI E CLASSIFICA