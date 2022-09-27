Serie B. Gli arbitri della 7a: Fabbri a Benevento, Cosso a Cagliari
Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 1 ottobre.
COSENZA – COMO - Venerdì 30/09 h. 20.30
PEZZUTO
MONDIN - PAGNOTTA
IV: ANGELUCCI
VAR: DOVERI
AVAR: PAGANESSI
BARI – BRESCIA - h. 14.00
FELICIANI
SCARPA - CORTESE
IV: CAVALIERE
VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO "SAN NICOLA")
AVAR: FIORE (ON-SITE STADIO "SAN NICOLA")
CAGLIARI – VENEZIA - h. 14.00
COSSO
DI IORIO - TRINCHIERI
IV: ARENA
VAR: PAIRETTO
AVAR: ROSSI C.
CITTADELLA – TERNANA - h. 14.00
SANTORO
BRESMES - CECCON
IV: DIOP
VAR: DOVERI
AVAR: MOKHTAR
MODENA – REGGINA - h. 14.00
MARCENARO
BARONE – LONGO F.
IV: FIERO
VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO "ALBERTO BRAGLIA")
AVAR: DI MONTE (ON-SITE STADIO "ALBERTO BRAGLIA")
PALERMO – SUDTIROL - h. 14.00
PATERNA
SCHIRRU - NIEDDA
IV: GIGLIOTTI
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO "RENZO BARBERA")
AVAR: PAGLIARDINI (ON-SITE STADIO "RENZO BARBERA")
PARMA – FROSINONE - h. 14.00
DIONISI
BOTTEGONI - MINIUTTI
IV: CHERCHI
VAR: BANTI
AVAR: ROSSI M.
SPAL – GENOA - h. 14.00
COLOMBO
MARGANI - TRASCIATTI
IV: LOVISON
VAR: RAPUANO (ON-SITE STADIO "PAOLO MAZZA")
AVAR: CAPALDO (ON-SITE STADIO "PAOLO MAZZA")
PERUGIA – PISA - h. 16.15
MARCHETTI
DI GIACINTO - CAVALLINA
IV: DI FRANCESCO
VAR: GIUA
AVAR: PAGANESSI
BENEVENTO – ASCOLI - Domenica 02/10 h. 16.15
FABBRI
CECCONI - BERCIGLI
IV: D’EUSANIO
VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO "CIRO VIGORITO")
AVAR: DE MEO (ON-SITE STADIO "CIRO VIGORITO")