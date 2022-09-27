Serie B. Gli arbitri della 7a: Fabbri a Benevento, Cosso a Cagliari - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 7a: Fabbri a Benevento, Cosso a Cagliari

L'arbitro Michael Fabbri
L'arbitro Michael Fabbri
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 1 ottobre. 

COSENZA – COMO - Venerdì 30/09 h. 20.30

PEZZUTO

MONDIN - PAGNOTTA

IV: ANGELUCCI

VAR: DOVERI

AVAR: PAGANESSI

BARI – BRESCIA - h. 14.00

FELICIANI

SCARPA - CORTESE

IV: CAVALIERE

VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO "SAN NICOLA")

AVAR: FIORE (ON-SITE STADIO "SAN NICOLA")

CAGLIARI – VENEZIA - h. 14.00

COSSO

DI IORIO - TRINCHIERI

IV: ARENA

VAR: PAIRETTO

AVAR: ROSSI C.

CITTADELLA – TERNANA - h. 14.00

SANTORO

BRESMES - CECCON

IV: DIOP

VAR: DOVERI

AVAR: MOKHTAR

MODENA – REGGINA - h. 14.00

MARCENARO

BARONE – LONGO F.

IV: FIERO

VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO "ALBERTO BRAGLIA")

AVAR: DI MONTE (ON-SITE STADIO "ALBERTO BRAGLIA")

PALERMO – SUDTIROL - h. 14.00

PATERNA

SCHIRRU - NIEDDA

IV: GIGLIOTTI

VAR: SERRA (ON-SITE STADIO "RENZO BARBERA")

AVAR: PAGLIARDINI (ON-SITE STADIO "RENZO BARBERA")

PARMA – FROSINONE - h. 14.00

DIONISI  

BOTTEGONI - MINIUTTI

IV: CHERCHI

VAR: BANTI

AVAR: ROSSI M.

SPAL – GENOA - h. 14.00

COLOMBO

MARGANI - TRASCIATTI

IV: LOVISON

VAR: RAPUANO (ON-SITE STADIO "PAOLO MAZZA")

AVAR: CAPALDO (ON-SITE STADIO "PAOLO MAZZA") 

PERUGIA – PISA - h. 16.15

MARCHETTI

DI GIACINTO - CAVALLINA

IV: DI FRANCESCO

VAR: GIUA

AVAR: PAGANESSI

BENEVENTO – ASCOLI - Domenica 02/10 h. 16.15

FABBRI

CECCONI - BERCIGLI

IV: D’EUSANIO

VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO "CIRO VIGORITO")

AVAR: DE MEO (ON-SITE STADIO "CIRO VIGORITO")

Maurizio Morante

Leggi altre notizie:BENEVENTO Serie B

Serie B

ClassificaRisultatiStatistiche