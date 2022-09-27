Serie D/F: le decisioni del giudice sportivo dopo le gare di mercoledì
Archiviato il turno infrasettimanale, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo Merone. Per quanto concerne il girone F, sono tre i calciatori squalificati. Due giornate all'attaccante del Chieti Gaetano Palmisano. Fermati per un turno Mattia Pampano del Montegiorgio e Flaviano Modesti del Vastogirardi.
Le decisioni:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PALMISANO GAETANO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAMPANO MATTIA(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
MODESTI FLAVIANO(VASTOGIRARDI)
Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.
AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)
PROIA DANIELE(SAMBENEDETTESE SRL)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
ZANNI NICOLA(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
ROMANO GIOVANNI(CALCIO TERMOLI 1920)
LA GAMBA ANTONIO(FOOTBALL CLUB MATESE)
SORRENTINO SAMUELE(FOOTBALL CLUB MATESE)
PISANU MICHELE(ROMA CITY FC)
BABAJ DANJEL(SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)
BRUNO ALESSANDRO(S.NICOLO NOTARESCO SRL)
MURATI MATIAS(SAMBENEDETTESE SRL)
VITIELLO DOMENICO(TOLENTINO 1919 SSDARL)
FAVO VITTORIO(VASTESE CALCIO 1902)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
FILOSA LIBERATO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
CAON GIAMMARCO(CYNTHIALBALONGA)
CIGLIANO LUCA(CALCIO TERMOLI 1920)
SMAJLAJ NIKOLAS(CALCIO TERMOLI 1920)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
RICCIARDI LUCA(FOOTBALL CLUB MATESE)
MORGANTI JACOPO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
TENKORANG JAMES(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
ZANCOCCHIA NICOLAS(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
BRAGHINI WALTER(PINETO CALCIO)
DELLA QUERCIA RICCARDO(PINETO CALCIO)
TRAINI DAVIDE(PINETO CALCIO)
CAPRIOLI ANTONIO(PORTO D ASCOLI S.R.L.)
FALL AMETH(PORTO D ASCOLI S.R.L.)
GRAUBERG LEPIK KRISTOFFER(SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)
ZITELLI MAURO(TEAM NUOVA FLORIDA 2005)
STEFONI MATTIA(TOLENTINO 1919 SSDARL)
CARTA GIANMARCO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)
MAZZOTTI MARCO(VASTESE CALCIO 1902)
SANSONE VINCENZO(VASTESE CALCIO 1902)
CANALE LUCA(VASTOGIRARDI)
GALLO SALVATORE(VASTOGIRARDI)
LORUSSO GIOVANNI(VASTOGIRARDI)