Serie D girone A, il Casale agguanta la Sanremese

Sembra profilarsi un campionato molto incerto per quanto riguarda le prime posizioni del girone A di serie D, cinque squadre in un punto, dieci in quattro punti stanno a testimoniare un equilibrio che potrebbe rendere questo girone più che mai interessante.

Secondo pareggio interno di fila per la Sanremese, contro la Castanese viene raggiunta sull'uno a uno e la contemporanea vittoria del Casale permette ai nerostellati di raggiungere i liguri in vetta, la terza vittoria di fila della nuova capolista viene conquistata in rimonta contro un Borgosesia passato in vantaggio con un gol di Donaggio.

Tre i pareggi di giornata, primo punto del Chisola sul campo del Sestri Levante, nulla di fatto nel derby piemontese tra Bra ed Asti; salgono al terzo posto Gozzano e Vado, i novaresi superano di misura la Castellanzese, stesso risultato per il Vado contro il Chieri, a decidere l'ex Di Renzo.

Solo un successo esterno, quello di rigore del Pontdonnaz a Stresa, Jeantet impedisce alla compagine di Nicolini di proseguire la serie positiva; secondo successo consecutivo del Legnano che si sbarazza senza problemi del Pinerolo, bene anche la Fezzanese che supera due a uno un Derthona al primo stop e ancora a secco di vittorie, nell'ultimo incontro di giornata il Ligorna batte uno a zero il Fossano tra le mura amiche.

Risultati e classifica di giornata