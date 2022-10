Serie C, perdono sia Potenza che Picerno Per Siviglia é il primo ko

Nella sesta giornata di Serie C girone C entrambe le lucane perdono. Il Potenza viene sconfitta all'inglese ad Avellino per 2-0 con le marcature di Russo e Casarini. Il Picerno viene battuto a domicilio dal Monopoli. I pugliesi sbloccano la gara con Montinine raddoppiano con Piccinni, prima che Diop accorci le distanze. Esposito sullo 0-1 ha sprecato il penalty del possibile pareggio.