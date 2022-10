Potenza, ripresi gli allenamenti dopo la sconfitta di Avellino

E’ ripresa quest’oggi la preparazione dei rossoblù. Archiviata la trasferta di campionato ad Avellino, il tecnico del Potenza Siviglia ha diretto la seduta atletico-tattica in vista del primo turno di Coppa Italia contro la Virtus Francavilla: martedì alle ore 21 presso la Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana (Brindisi).

RIPRESA DOMENICALE

In particolare, la prima fase della seduta domenicale è stata dedicata a corsa ed altri esercizi aerobici, mentre la seconda ha visto il gruppo diviso con situazioni di gioco provate a metà campo. Sul fronte infermeria, prosegue il recupero muscolare di Matino, a riposo precauzionale nell’ultima gara. La rifinitura è prevista lunedì pomeriggio a porte chiuse.

RIFINITURA E CONFERENZA STAMPA

Domani alle ore 12 presso la sala stampa, conferenza riservata agli organi d’informazione con l’allenatore Sebastiano Siviglia. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su La Nuova TV (Ch. 82 DTT Basilicata/Puglia, media partner ufficiale Potenza Calcio), visibile al link: https://www.lanuova.net/la-nuova-tv/. Successivamente disponibile on demand su youtube La Nuova TV e condiviso anche sulla pagina facebook Potenza Calcio Official.