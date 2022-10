Serie D, impatta il Lavello Subiscono un poker Matera e Francavilla

Una domenica quasi da dimenticare per le lucane di Serie D girone H nella quinta giornata. Soltanto il Lavello prosegue nella serie di due risultati utili consecutivi senza prendere gol con un pari ad occhiali interno contro il Nardò. Batoste per Matera e Francavilla che subiscono quattro reti ciascuno. La formazione di Finamore viene travolto al Lamberti dalla Cavese da Puglisi, Bubas, Bacio Terraccino e Gagliardi. I sinnici passano in vantaggio nel primo tempo con Esposito, ma nella ripresa subiscono la quaterna dell'Altamura con le doppiette di Sosa e Molinaro.