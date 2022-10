Ascoli. Bucchi: "Rammaricato, per quanto fatto meritavamo la vittoria"

Il tecnico dell'Ascoli, mister Christian Bucchi, anche ex allenatore del Benevento, ha così commentato il pareggio dei suoi ragazzi sul campo della squadra sannita:

"C'è rammarico perché, per quanto fatto, avremmo dovuto raccogliere di più. Sappiamo che il calcio è fatto di episodi e magari avremmo anche potuto perderla se alla fine Improta avesse segnato invece che cogliere la traversa. La sosta è servita perché siamo più coesi. Oggi è un nuovo inizio e mi complimento con i ragazzi perché ho visto cose che ci serviranno anche per il futuro. Buono l'atteggiamento sia di chi ha giocato che di coloro che non sono scesi in campo.

Il primo tempo, tranne che nel finale, lo abbiamo dominato. Tuttavia non siamo riusciti a fare il secondo gol. Nel secondo tempo abbiamo preso gol alla loro prima palla nella nostra area. Poi ci siamo disuniti ma siamo riusciti a riprendere il pallino del gioco. Torniamo a casa con un punto ma c'è il rammarico di non aver vinto.

Sono andato via da Benevento con il magone per la Serie A sfiorata; i ricordi che ho di città, tifosi e società sono splendidi. Il Benevento è forte ma il campionato è lungo e ogni particolare può fare la differenza".