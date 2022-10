Serie D girone A, comanda la Liguria

Una sesta giornata quella di serie D infinitamente triste per il ricordo di Giorgio Rotolo scomparso giovedì a soli 54 anni, lo Stresa con il lutto al braccio ha ricordato il tecnico della promozione sul campo della Castellanzese, la sconfitta in questi casi è nulla di fronte all'immane tragedia che ha colpito i blues ma più in generale tutto il calcio dilettantistico della zona che aveva seguito con affetto la battaglia con la malattia di Rotolo.

Tornando al calcio giocato tre liguri ai primi tre posti con la Sanremese che comanda dopo la pirotecnica vittoria sul campo del Borgosesia, sotto due a zero dopo pochi minuti gli ospiti sono riusciti a spuntarla quattro a tre e a staccare il Casale che perde a Chieri per una rete di Di Lernia; al secondo posto la coppia Sestri Levante-Vado, i primi passano due a uno ad Asti con le reti di Marquez e Cominetti, il Vado vince all'inglese a Fossano per due a zero.

Solo un pareggio in questo sesto turno quello tra Pontdonnaz e Ligorna, a Sassi risponde Donaggio; quattro le vittorie esterne, torna a conquistare l'intera posta in palio il Bra che vince tre a uno a Pinerolo, decisivo Menabò autore di una doppietta.

Fallisce l'aggancio alle posizioni di vertice il Gozzano che incappa in una giornata nera a Tortona, la doppietta di Romairone e la rete di Manasiev nella ripresa danno il primo successo al Derthona; negli ultimi due incontri di giornata vittoria a sorpresa della Castanese sul Legnano e del Chisola sulla Fezzanese.

Risultati e classifica di giornata