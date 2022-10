Serie C girone A, il Novara si prende tutto

C'era curiosità per i due big match della sesta giornata del girone A di Serie C, Novara-Vicenza e Padova-Feralpi, da queste partite è scaturita una nuovo capolista ovvero il Novara che approfittando dell'uno a uno nel posticipo di ieri di Padova passa al comando in solitario; gli azzurri regolano con un netto tre a zero il Vicenza, i biancorossi recriminano per i due legni di inizio partita ma sommando le occasioni il finale poteva essere ancora più netto per una squadra che non ha ancora avuto un gol dal suo centravanti, Mattia Bortolussi.Ben sei i pareggi di giornata, nulla di fatto nella sfida play-off tra Renate e Pordenone e nel match salvezza tra Mantova e Pro Sesto, un punto a testa anche per Albinoleffe e Lecco, termina uno a uno Arzignano-Trento con i padroni di casa che rimangono una delle due squadre imbattute assieme al Novara.

Rocambolesca vittoria della Pro Patria sulla Pro Vercelli, in vantaggio di un gol e di un uomo a due minuti dalla fine i tigrotti non solo pareggiano ma trovano nel recupero una vittoria che vale quinto posto, per le bianche casacche due punti nelle ultime cinque partite; vince in rimonta anche la Triestina al primo successo stagionale contro la Virtus Verona, continua a sorprendere il Sangiuliano che rifila tre reti al Piacenza desolatamente ultimo con due soli punti conquistati.

Nell'ultimo incontro di giornata uno a uno tra Juventus U23 e Pergolettese, a Besaggio risponde Varas.

Risultati e classifica di giornata