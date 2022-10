Sono stati necessari i calci di rigore per decidere le due gare della lucane nella Coppa Italia di Lega Pro. Il Potenza, dopo lo 0-0 nei 120', ha superato la Virtus Francavilla al Nuovarredo Arena con il penalty decisivo di Steffè per il 4-3 finale. Il Picerno, dopo il pari ad occhiali alla fine dei tempi supplementari, é stato eliminato ai rigori dal Foggia per 5-4 allo Zaccheria.