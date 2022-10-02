Serie B. Gli arbitri dell'8a: Meraviglia a Bolzano, Marchetti a Genova - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri dell'8a: Meraviglia a Bolzano, Marchetti a Genova

L'arbitro Francesco Meraviglia
L'arbitro Francesco Meraviglia
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 8 ottobre.

GENOA – CAGLIARI - Venerdì 07/10 h. 20.30

MARCHETTI

PALERMO – PERROTTI

IV: DI MARCO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BACCINI

ASCOLI – MODENA - h. 14.00

SERRA

VONO - FIORE

IV: LEONE

VAR: NASCA

AVAR: CIPRESSA

BRESCIA – CITTADELLA - h. 14.00

MIELE G.

BERTI - GARZELLI

IV: LUONGO

VAR: LA PENNA

AVAR: DI IORIO 

PISA – PARMA - h. 14.00

PAIRETTO

PAGLIARDINI – D’ASCANIO

IV: MIRABELLA

VAR: MARINELLI - (VAR ON-SITE STADIO "ARENA GARIBALDI - ROMEO ANCONETANI")

AVAR: SCATRAGLI (VAR ON-SITE STADIO "ARENA GARIBALDI - ROMEO ANCONETANI")

TERNANA – PALERMO - h. 14.00

MANGANIELLO

LIBERTI - CIPRIANI

IV: ANDREANO

VAR: DI MARTINO

AVAR: LOMBARDI

VENEZIA – BARI - h. 14.00

GIUA

DEL GIOVANE – ROSSI C.

IV: DI GRACI

VAR: DI PAOLO

AVAR: AFFATATO

FROSINONE – SPAL - h. 16.15

CAMPLONE

LAUDATO – VIGILE  

IV: PASCARELLA

VAR: ABBATTISTA - (VAR ON-SITE STADIO "BENITO STIRPE")

AVAR: COLAROSSI - (VAR ON-SITE STADIO "BENITO STIRPE")

REGGINA – COSENZA - h. 16.15

VALERI

IMPERIALE - POLITI

IV: COLLU

VAR: PATERNA (VAR ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")

AVAR: MARGANI (VAR ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO") 

COMO – PERUGIA - Domenica 09/10 h. 16.15

GARIGLIO

GUALTIERI C. - RICCI

IV: BORDIN

VAR: MARINI (VAR ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")

AVAR: BARONI (VAR ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")

SUDTIROL – BENEVENTO - Domenica 09/10 h. 16.15

MERAVIGLIA

PRETI - FONTEMURATO

IV: KUMARA  

VAR: ZUFFERLI (VAR ON-SITE STADIO "DRUSO")

AVAR: GUALTIERI M. (VAR ON-SITE STADIO "DRUSO")

Maurizio Morante

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