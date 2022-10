Torna il "Memorial Cerciello Rega"

Memorial Cerciello Rega. Valori e legalità in campo per la vita. Per Mario, a tre anni dalla scomparsa arriva la nuova edizione dell’evento che avrà luogo il 10 ottobre a Somma Vesuviana (Napoli) il paese natale di Mario Cerciello Rega, il carabiniere barbaramente ucciso il 25 Luglio del 2019. In questa occasione la Lega Pro e il Comune di Somma metteranno in campo nuovi progetti sull’educazione e la legalità secondo quegli insegnamenti di amore che Mario lanciava sempre alla sua famiglia ed alla sua splendida moglie Rosa Maria Esilio.

La giornata, alla quale parteciperanno in prima fila il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore di Sarno ed il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli, inizierà alle 8.30 con la deposizione di una corona di fiori sulla Tomba di Mario Cerciello Rega al Cimitero Cittadino in Piazzetta San Massimiliano Kolbe.

Alle 10, nella chiesa di San Domenico, la messa commemorativa per Mario Cerciello Rega a 3 anni dalla tragica e prematura scomparsa

Alle 11.30, al teatro Summarte in via Roma 15, avrà luogo l’Assemblea degli Studenti, moderata dal noto giornalista di repubblica Antonio Corbo. Gli studenti incontreranno le autorità per ricordare e raccontare di legalità, valori e vita. I relatori saranno: Giancarlo Abete (Presidente LND); Ettore Acerra (Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale); Francesco Cirillo (Presidente Comitato Etico Lega Pro); Salvatore Di Sarno (Sindaco Comune di Somma Vesuviana); Francesco Ghirelli (Presidente Lega Pro); Antonio Jannece (Comandante della Legione Carabinieri “Campania”); Claudio Palomba (Prefetto di Napoli); Carlo Sibilia (Sottosegretario Ministero dell’Interno) e Carmine Zigarelli (Presidente Comitato Regionale Campania LND).

Il Memorial si concluderà in un modo gioioso con la partita di calcio tra gli Istituti Superiori di Somma Vesuviana, l’ITIS E. Majorana e il Liceo Scientifico E. Torricelli. Il match avrà luogo, a partire dalle 15, al Campo Sportivo di Somma Vesuviana – Felice Nappi, Via Santa Maria del Pozzo – Somma Vesuviana