Potenza, è partita la prevendita per la gara contro il Pescara

Sabato alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo Viviani è in programma Potenza–Pescara, gara valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie C.

I biglietti sono già disponibili dal 6 ottobre presso i punti vendita autorizzati della città di Potenza e online attraverso la sezione Biglietti del sito www.potenzacalcio.eu (circuito Go2). Nella giornata di sabato attivo il botteghino in Viale Marconi dello stadio A. Viviani con orario dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30.

Prezzi Biglietti *

Settore / Tipo di Biglietto / Prezzo

Curva Ovest: Intero € 13,00, Ridotto** € 10,00, Under 12 € 6,00, Under 7 € 1,00

Distinti: Intero € 17,00, Ridotto** € 14,00, Under 12 € 8,00, Under 7 € 1,00

Tribuna Laterale Scoperta: Intero € 20,00, Ridotto** € 16,00, Under 12 € 10,00, Under 7 € 3,00

Tribuna Laterale: Intero € 28,00, Ridotto** € 22,00, Under 12 € 14,00, Under 7 € 5,00

Tribuna Centrale: Intero € 40,00, Ridotto** € 30,00, Under 12 € 20,00, Under 7 € 10,00

Curva Ospiti (500 posti): Intero € 15,00 (prezzo online, acquistabile fino a venerdì 7 ottobre, ore 19)

(* Al prezzo del biglietto va aggiunto il diritto di prevendita) (** La società ha previsto agevolazioni per “Donne”, “Under 18”, “Under 12”, “Over 65” e “Invalidi dal 50% al 99%).

Info biglietti Under 7

Si precisa che l’acquisto del biglietto da diritto al posto a sede assegnato. I posti potrebbero avere disponibilità limitata. La vendita per questa categoria esclude diritto di prevendita e avverrà nella giornata di sabato al botteghino negli orari previsti.

Accesso stadio

Si consiglia di arrivare con ampio anticipo nei pressi dello stadio Viviani per agevolare le operazioni di acquisto biglietto, filtraggio del personale di sicurezza ed evitare assembramenti.

POSTICIPATO L'ORARIO DI PICERNO-POTENZA - La Lega Pro ha ratificato che la gara Picerno - Potenza (8^ giornata di Serie C girone C in programma sabato 15 ottobre) è stata posticipata dalle 17,30 alle ore 20.30.

Ufficio Stampa Potenza Calcio