Benevento. Cannavaro: "La testa è importante, eliminiamo la paura"

Giorno di conferenza stampa per mister Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento, alla vigilia del match di domani pomeriggio in casa del Sudtirol, fischio di inizio alle 16:15. Queste le parole del tecnico giallorosso ai media dalla sala stampa del "Vigorito":

"Sicuramente lasciamo a casa giocatori importanti ma io sono abituato a pensare a chi scende in campo. Al di là degli infortunati, abbiamo ancora un po' di calciatori da recuperare. Abbiamo lavorato soprattutto sull'aspetto fisico e mentale e andrà in campo chi è nelle migliori condizioni. E' importante la testa perché la paura vista nel primo tempo di domenica scorsa va eliminata subito perché ti fa giocare col freno a mano tirato. Nelle scelte pesano più gli infortuni che altri fattori.

La prestazione di domenica scorsa l'abbiamo messa alle spalle e pensiamo al Sudtirol perché è una partita nella quale abbiamo tutto da perdere: se la vinci fai una cosa normale, se non al vinci torniamo indietro. Non possiamo permetterci di regalare un tempo. Una delle difficoltà che ho trovato è nella fase di appoggio in possesso palla: i "braccetti" in questa fase sono molto importanti e non devono aver paura di venire a giocare la palla. Il modulo si sceglie anche in funzione del materiale umano che abbiamo. Cerchiamo di adattarci senza trovare alibi perché chi va in campo è preparato e sa cosa deve fare.

La difesa a tre o quattro dipende dalla situazione: abbiamo solo tre difensori centrali di ruolo e vanno gestiti. Letizia? Potrebbe adattarsi come braccetto ma non è una priorità. Quando sono arrivato qui non ho chiesto nuovi calciatori e fin quando non recupero tutti quelli che sono fuori è impossibile fare valutazioni di mercato. Quelli che ho, sulla carta, sono calciatori che possono permetterti di fare un certo tipo di campionato: il problema è averli a disposizione.

Ciano ha le caratteristiche per giocare da "falso nueve". Dovrò gestire bene gli attaccanti, La Gumina è rientrato e ha fatto due allenamenti con la squadra ma non lo rischierò: se ci sarà possibilità di fargli fare qualche minuto per fargli ritrovare ritmo allora ben venga.

I giocatori che abbiamo ci permettono tante soluzioni tattiche, il problema, come già detto, è avere tutti a disposizione. Ogni allenatore è legato ai risultati ma io devo cercare di far capire ai calciatori che i risultati si ottengono solo attraverso buone prestazioni.

Per me è importante saper occupare gli spazi, accompagnare l'azione offensiva e riempire l'area, tutto al di là degli schemi e della tattica. I centrocampisti devono inserirsi perché non mi piacciono i calciatori statici. Tello è uno di questi, anche Karic lo ha fatto in passato. Il 3-4-2-1 è un'opzione: domenica scorsa abbiamo giocato così ma si è visto poco. Stiamo lavorando su una gestione della palla che non sia solo orizzontale.

Improta può giocare come esterno alto, come quinto e ha fatto anche la mezzala. E' un giocatore di corsa che, con le dovute differenze, assomiglia a Diego Fuser.

L'errore sul gol preso contro l'Ascoli è mio perché in allenamento l'avevamo preparata ma non provata al meglio. Le distanze sono importanti e non ci può essere tanto spazio tra due calciatori come accaduto contro l'Ascoli. Non ci siamo allenati a "porte aperte" perché non ci abbiamo pensato e sicuramente martedì lo faremo.

La tranquillità te la danno i risultati. In campo ci si deve andare senza pensare al risultato: entrare in campo con l'idea di dover vincere per forza è dannoso per noi. Ad Acampora chiedo di essere più veloce nel giro palla e di mettersi meglio col corpo per favorire la velocità dell'azione: è un calciatore importante per noi ma deve capire che bisogna giocare a due o tre tocchi.

Il Sudtirol gioca bene sull'errore avversario, ha due punte delle quali una molto forte fisicamente. Dobbiamo ragionare, essere bravi a non dargli appoggio col corpo e a non concedergli palle pulite. Sarà una partita tosta.

Il messaggio migliore tra quelli che mi sono arrivati è stato quello di mister Lippi che, durante la partita, mi ha scritto: "Ti sto guardando". Per quanto riguarda gli infortunati, per tutti ci sono tempi lunghi: parliamo di un minimo di tre settimane a salire tranne Viviani che sta per rientrare in gruppo; anche Forte e avrà per un paio di settimane.

Schiattarella sta recuperando, stiamo cercando di dargli basi importanti. E' sicuramente uno di esperienza che può darci tanto. Stiamo cercando di far migliorare tutti i calciatori indietro di condizione. Dal punto di vista dell'aggressività e della voglia non possiamo pensare di essere inferiori a nessuno".