Nel settimo turno di Serie C girone C sia Picerno che Potenza perdono. I melandrini sono stati battuti di misura dalla Juve Stabia con la botta vincente di Mignanelli. Al Viviani si impone il Pescara. Adriatici in vantaggio con l'ex Lescano, impatta Matino per la squadra di Siviglia, ma nel recupero del primo tempo l'altro ex Cuppone riporta gli abruzzesi in vantaggio. I pescaresi chiudono con un tris al 95' con Crecco.