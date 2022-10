Piacenza-Pro Vercelli 2-0, bianche casacche fuori dalla coppa

Continua il momento nero della Pro Vercelli che dopo la serie di sconfitte in campionato esce dalla coppa, a Piacenza un gol per tempo condanna la compagine di Paci che esce dalla manifestazione.

La cronaca La prima occasione capita all'ex Morra che calcia di poco a lato, risponde la Pro con Gatto ma Cosenza sventa la minaccia, al 37' dopo una fase di stanca della partita il Piacenza passa in vantaggio, assist di Morra per Rossetti che segna il gol dell'uno a zero.

La ripresa si apre con il raddoppio del Piacenza con un'azione personale di Conti che termina con il diagonale del giocatore di casa che supera Rizzo, al 17' la Pro potrebbe riaprire il match ma Comi e Cristini non riescono a segnare la rete dell'uno a due. Al 20' Rinaldi blocca una conclusione di Comi, al 23' ci prova Calvano, ancora attento l'estremo di casa, il risultato non cambia più e il Piacenza può festeggiare il passaggio del turno.