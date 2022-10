Alessandria-Novara 2-1, primo stop azzurro e coppa addio

Prima sconfitta in competizioni ufficiali per il Novara che costa l'eliminazione dalla coppa di serie C per gli azzurri, l'Alessandria passa il turno battendo due a uno Bortolussi e compagni al termine di un match equilibrato che sarebbe potuto terminare in maniera diversa.

La cronaca Alessandria subito in vantaggio all'8' con Baldi che risolve una mischia in area azzurra, tre minuti dopo Buric vicino al pareggio su assist di Tavernelli, la sfera termina di poco a lato, al 13' un colpo di testa di Bertoncini viene bloccato da Liverani, al 17' l'estremo di casa e Lombardi salvano sulla linea un tentativo di Buric, al 23' si rivede l'Alessandria con Perseu che non inquadra la porta di un soffio.

Il Novara vicino al pari al 26', Liverani salva su Tavernelli, dopo due tentativi di Marginean il primo tempo termina sull'uno a zero.

La ripresa parte con un colpo di testa di Khailoti bloccato da Liverani, al 6' Desjardins salva su Pagani, al 17' il Novara con Marginean che capitalizza al meglio un'azione di Peli. Gli ospiti vanno subito vicino all'uno-due, Podda salva su Buric, al 28' l'episodio decisivo della partita, Sylla anticipa Desjardins e segna la rete del due a uno, vibranti proteste del Novara per un fallo dell'attaccante ex Gozzano sul portiere novarese.