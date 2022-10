Sudtirol-Benevento 1-1: Pastina illude, Zaro la riprende nel finale

Torna a casa con un punto dalla trasferta sul campo del Sudtirol il Benevento di mister Cannavaro: 1-1 il finale al "Druso" di Bolzano con reti di Pastina per gli ospiti e Zaro per i padroni di casa. Curiosità: entrambe i calciatori hanno realizzato la prima rete stagionale ed il giallorosso anche la sua prima in Serie B.

Cannavaro, che deve fare i conti con le assenze, schiera i suoi con il 3-5-2. Sono Capellini e Pastina i "braccetti" accanto a Leverbe; in mediana c'è Acampora in regia con Karic e Tello mezzali; le fasce sono presidiate da Letizia ed Improta; in attacco Simy fa coppia con Ciano. Bisoli, invece, sceglie il 4-4-2 con coppia d'attacco formata da Mazzocchi e Odogwu; le fasce sono coperte da Berra e De Col a destra e D'Orazio e Crociata a sinistra.

La prima azione interessante del match è del Sudtirol: al 5', angolo di Nicolussi per il colpo di testa di Zaro ma la palla termina di poco fuori. Le partita è fatta per lo più di cross in area ma per vedere una nuova azione pericolosa bisogna attendere il 35' quando Improta va al cross per Simy che anticipa tutti, anche Poluzzi, ma mette di poco a lato. Passano cinque giri di lancette ed i giallorossi passano in vantaggio: punizione dalla trequarti di Ciano, palla in area, Pastina si inserisce alle spalle della difesa del Sudtirol e la mette sotto la traversa della porta difesa da Poluzzi. Nell'unico minuto di recupero concesso dall'arbitro Meraviglia, i padroni di casa si rendono pericolosi con un colpo di testa di Mazzocchi facile preda di Paleari. La prima frazione si chiude con il Benevento in vantaggio per 1-0.

Bisoli e Cannavaro mettono immediatamente mano alla panchina: il Sudtirol è più offensivo con Casiraghi e Carretta in campo per Crociata e D'Orazio; il Benevento ha più "fosforo" in mediana con Schiattarella per Acampora. Al 55' punizione calciata da Nicolussi, Berra va di testa ma Paleari devia. 10' dopo è Zaro a chiamare Paleari all'intervento miracoloso su un colpo di testa destinato a finire in fondo al sacco. La beffa per il Benevento, però, è dietro l'angolo: a 6' dal termine dei 90' regolamentari, angolo per il Sudtirol calciato corto, Casiraghi si avvicina all'area e crossa con il destro per la testa di Zaro che mette in rete. All'89' i padroni di casa sfiorano addirittura la rete della possibile vittoria con Pompetti che, solo davanti alla porta, manca di un soffio la palla servita da Odogwu dalla sinistra. In pieno recupero ci prova Improta per il Benevento ma il suo tiro dal limite termina docilmente tra le braccia di Poluzzi. Al triplice fischio, dunque, Suditirol e Benevento pareggiano per 1-1 nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B.