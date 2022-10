Benevento. Cannavaro: "Siamo arretrati troppo e abbiamo sofferto"

Mister Fabio Cannavaro, al termine del match pareggiato dal suo Benevento sul campo del Sudtirol per 1-1, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"Ai ragazzi avevo chiesto di non arretrare ma non lo hanno fatto e abbiamo sofferto. Avevo chiesto di non portarli in area perché con le loro caratteristiche potevano metterci in difficoltà. Poi è subentrata la stanchezza ma la prestazione, per spirito e atteggiamento, mi è piaciuta. Siamo stati più squadra. Ci abbiamo provato a vincere ma serve migliorare e per farlo dobbiamo lavorare.

Simy e Acampora sono usciti per infortunio. Con l'uscita di Simy, per non rischiare La Gumina, ho messo Farias che, però, non è una punta e ha sofferto. Purtroppo abbiamo il problema infortuni ma non deve essere un alibi anche se perdere tanti calciatori rende tutto più difficile.

L'errore più grande che abbiamo commesso è stato arretrare concedendo loro campo e dandogli la possibilità di mettere cross pericolosi.

Non abbiamo avuto paura e ansia ma, anzi, i ragazzi, nel palleggio, si sono divertiti. Nel finale c'era poca benzina ma questo lo sappiamo e stiamo lavorando.

Serve un mese per vedere veri miglioramenti ma spero di farcela in meno tempo, infortuni permettendo".