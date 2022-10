Serie D, il Francavilla impatta Il Lavello travolto a Brindisi

Nella sesta giornata di Serie D girone H le altre due lucane colgono un punto in totale. Il Francavilla va vicino al primo successo stagionale con il capitano Nolé (poi espulso) che porta in vantaggio i suoi, ma Iadaresta salva nel finale la Puteolana. Il Lavello invece subisce un poker a Brindisi con due gol per tempo. I marcatori adriatici sono stati Dammacco, Di Piazza, Zampa e Triarico.