Feralpi-Pro Vercelli 0-1, tre punti d'oro per la Pro

Nel match più difficile di questo inizio campionato arriva la reazione d'orgoglio della Pro Vercelli che vince sul campo della Feralpi e interrompe la serie negativa che aveva visto le bianche casacche uscire anche dalla coppa di categoria; un buon match per Comi e compagni che hanno rischiato nel finale quando la Feralpi ha colpito due legni.

La cronaca Parte bene la Pro Vercelli, Arrighini serve Iotti che di testa impegna Pizzignacco, rispondono i padroni di casa con Siligardi, para Rizzo in corner. Al 16' la Pro Vercelli passa in vantaggio, cross di Iezzi per Arrighini la cui conclusione non lascia scampo all'estremo avversario; al 29' colpo di testa di Saco alto sulla traversa, la prima frazione termina senza altre occasioni rilevanti.

La ripresa parte con gli ospiti che si fanno preferire alla Feralpi, la prima conclusione nello specchio della porta è dei locali con D'Orazio, blocca Rizzo; la Pro controlla fino all'82' quando un tentativo di Siligardi viene parato da Rizzo con l'aiuto del palo, sulla ribattuta Balestrero non inquadra la porta.

La Feralpi preme e all'86' prende un altro legno con Cernigoi che su cross di Bergonzi di testa supera Rizzo ma non i legni della porta piemontese.